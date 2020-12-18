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Леброн Джеймс: я открыл для себя Тэйлена Хортон-Такера четыре года назад

Леброн Джеймс: я открыл для себя Тэйлена Хортон-Такера четыре года назад
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что заметил талант 20-летнего одноклубника Тэйлена Хортон-Такера ещё четыре года назад, когда тот был юниором.

«Я увидел его четыре года назад. Смотрел матч студенческих команд. Смотрел, как Тэйлен проводил игру в составе чикагской команды школы Симеона.Тогда я сказал Ричу Полу, чтобы он приглядывал за этим парнем. Теперь Рич его агент. Ещё четыре года назад говорил, что Хортон-Такер очень талантлив», — приводит слова Джеймса Pickandroll.

Отметим, что Тэйлен Хортон-Такер сыграл важную роль в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции с «Хьюстон Рокетс», набрав 9 очков.

Хортон-Такер — 46-й номер драфта НБА-2019. Изначально он был выбран «Орландо Мэджик».

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