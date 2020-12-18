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ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги

ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги
Баскетбол / Евролига 0

В Москве завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Зенит».

Хозяева сразу же завладели инициативой и после первой четверти лидировали с перевесом в 7 очков — 24:17. К большому перерыву преимущество стало двузначным — 45:31. Во второй половине «армейцы» продолжали контролировать происходящее на паркете и в итоге одержали победу с разгромным счётом — 83:65.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, набравший 20 очков и добавивший к этому 6 подборов, 7 передач и 4 перехвата. Дабл-дабл оформил центровой команды из столицы Никола Милутинов (13 очко и 13 подборов). У «Зенита» лучшим стал Кевин Пангос, записавший в свой актив 14 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 13-й тур
18 декабря 2020, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
83 : 65
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
ЦСКА: Джеймс - 20, Милутинов - 13, Хиллиард - 13, Клайберн - 11, Шенгелия - 10, Курбанов - 7, Фойгтман - 6, Стрелниекс - 3, Антонов, Лопатин, Ухов, Хоменко
Зенит: Пангос - 14, Пойтресс - 12, Риверс - 12, Томас - 11, Бэрон - 7, Зубков - 5, Гудайтис - 2, Понитка - 2, Пушков, Трушкин, Фридзон, Холлинс
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