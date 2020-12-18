ЦСКА разгромил «Зенит» в матче Евролиги

В Москве завершился матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Зенит».

Хозяева сразу же завладели инициативой и после первой четверти лидировали с перевесом в 7 очков — 24:17. К большому перерыву преимущество стало двузначным — 45:31. Во второй половине «армейцы» продолжали контролировать происходящее на паркете и в итоге одержали победу с разгромным счётом — 83:65.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий защитник Майк Джеймс, набравший 20 очков и добавивший к этому 6 подборов, 7 передач и 4 перехвата. Дабл-дабл оформил центровой команды из столицы Никола Милутинов (13 очко и 13 подборов). У «Зенита» лучшим стал Кевин Пангос, записавший в свой актив 14 очков.