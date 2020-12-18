Итудис и Джеймс прокомментировали десятую победу ЦСКА кряду в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы своей команды в матче регулярного чемпионата с «Зенитом» (83:65). Этот успех стал для «армейцев» десятым в нынешнем сезоне Евролиги кряду.
«Когда мы играем в обороне и делимся мячом, то мы действительно хороши. У «Зенита» хорошая команда. Они играют в защите, и это бегущая команда. Полагаю, что наша игра в пас, некоторые броски и контроль в игре на подборах сыграли ключевую роль. Мы просто сыграли хорошо. ЦСКА поймал ритм. Надеюсь, продолжим в том же духе», — приводит слова специалиста официальный сайт Евролиги.
Мыслями об игре поделился и лидер «армейцев» Майк Джеймс.
«Мы были лучше, поздравляю команду. Мы сыграли очень сфокусированно и были хороши в обороне. Нам удалось придерживаться плана и сократить их продуктивность в атаке. Отлично сыграли против Пангоса и Понитки. Мы заслужили победу. Поздравляю команду, и спасибо нашим болельщикам. Приближаются праздники, хочу пожелать всем счастливого Рождества и Нового года», — сказал американец.
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