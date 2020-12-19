Яннис Адетокунбо: Майкл Джордан тоже вылетал в плей-офф. Это займёт время
Лидер «Милуоки Бакс» форвард Яннис Адетокунбо поделился мыслями о провалах команды в плей-офф НБА. Грек вспомнил, что даже «Чикаго Буллз» великого Майкла Джордана не всегда выступал идеально в постсезоне.
«Посмотрите на одного из величайших игроков. Майкл Джордан. Его команда пробивалась в плей-офф и вылетала. Это были разочарования, они проходили через трудности. Это занимает время.
Мы ежедневно работаем. Наша цель — завоевать титул. Думаю, мы делаем правильные вещи, работаем над созданием правильных привычек и двигаемся к цели", — приводит слова Адетокунбо Essentialy Sports.
Напомним, в минувшем сезоне «Милуоки Бакс» прекратили борьбу за титул в полуфинальной стадии плей-офф, уступив в серии «Майами Хит».
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