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Яннис Адетокунбо: Майкл Джордан тоже вылетал в плей-офф. Это займёт время

Яннис Адетокунбо: Майкл Джордан тоже вылетал в плей-офф. Это займёт время
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Милуоки Бакс» форвард Яннис Адетокунбо поделился мыслями о провалах команды в плей-офф НБА. Грек вспомнил, что даже «Чикаго Буллз» великого Майкла Джордана не всегда выступал идеально в постсезоне.

«Посмотрите на одного из величайших игроков. Майкл Джордан. Его команда пробивалась в плей-офф и вылетала. Это были разочарования, они проходили через трудности. Это занимает время.

Мы ежедневно работаем. Наша цель — завоевать титул. Думаю, мы делаем правильные вещи, работаем над созданием правильных привычек и двигаемся к цели", — приводит слова Адетокунбо Essentialy Sports.

Напомним, в минувшем сезоне «Милуоки Бакс» прекратили борьбу за титул в полуфинальной стадии плей-офф, уступив в серии «Майами Хит».

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