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Барак Обама назвал единственного современного игрока, который на одном уровне с Леброном

Барак Обама назвал единственного современного игрока, который на одном уровне с Леброном
Баскетбол / НБА 0

Экс-президент США Барак Обама считает, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри единственный из современных баскетболистов НБА находится на одном уровне влияния с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Обама сравнил двух суперзвёздных игроков, используя в качестве аналогии знаменитых персонажей из комиксов.

«Леброн Джеймс и Стефен Карри похожи на Людей Икс. Другие игроки в большей мере похожи на Халка. Когда стоишь рядом с Леброном, понимаешь, что он фрик. С Карри все по-другому, он как парень со сверхспособностями. Нельзя разглядеть силу Карри сразу же, он должен надеть свои очки или что-то вроде того. Когда он делает, то становится таким же потрясающим, как Леброн», — приводит слова Обамы Parlons Basket.

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