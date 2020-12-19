Барак Обама назвал единственного современного игрока, который на одном уровне с Леброном

Экс-президент США Барак Обама считает, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри единственный из современных баскетболистов НБА находится на одном уровне влияния с форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. Обама сравнил двух суперзвёздных игроков, используя в качестве аналогии знаменитых персонажей из комиксов.

«Леброн Джеймс и Стефен Карри похожи на Людей Икс. Другие игроки в большей мере похожи на Халка. Когда стоишь рядом с Леброном, понимаешь, что он фрик. С Карри все по-другому, он как парень со сверхспособностями. Нельзя разглядеть силу Карри сразу же, он должен надеть свои очки или что-то вроде того. Когда он делает, то становится таким же потрясающим, как Леброн», — приводит слова Обамы Parlons Basket.