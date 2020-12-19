Эксперт назвал ход, о котором «Клипперс» пожалеют
Эксперт портала The Athletic Джон Холлинджер считает, что руководство «Лос-Анджелес Клипперс» допустило ошибку, выписав одному из лидеров команды, Полу Джорджу, контракт на $ 190 млн.
«Клипперс» пожалеют, что дали Джорджу такой контракт", — сказал обозреватель.
Пол Джордж стал игроком калифорнийской команды в 2019 году. Минувший сезон стал первым в составе «Клипперс». В регулярном чемпионате-2019/2020 принял участие в 48 матчах (все — в старте), набирая в них 21,5 очка, собирая 5,7 подбора, совершая 3,9 передачи и 1,4 перехвата.
В минувшем сезоне «Лос-Анджелес Клипперс» считался одним из претендентов на титул, но прекратил борьбу за чемпионство в полуфинале Западной конференции, уступив «Денвер Наггетс».
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