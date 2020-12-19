«Реал» не сможет подписать выведенного из состава игрока «Барселоны»
«Реал» не сможет подписать контракт с разыгрывающим «Барселоны» Томасом Эртелем, сообщает Defensa Central.
«Барселона» вывела Эртеля из состава и в ближайшее время должна отчислить игрока. «Реал» выделил средства на подписание французского баскетболиста, однако после разрыва ахилла у тяжёлого форварда Энтони Рэйндольфв вынужден потратить деньги на усиление позиций четвёртого или пятого номера в передней линии.
Эртель выиграл Кубок Испании, дважды становился MVP этого турнира, входит в топ-5 Евролиги по общему количеству передач и занимает второе место по среднему количеству ассистов за всю историю турнира. «Реал», рассматривал французского разыгрывающего в качестве замены перешедшему в клуб НБА «Денвер Наггетс» Факундо Кампаццо.
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