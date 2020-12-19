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Дрэймонд Грин рассказал о реакции Кевина Дюранта на признание Леброна Джеймса лучшим

Дрэймонд Грин рассказал о реакции Кевина Дюранта на признание Леброна Джеймса лучшим
Баскетбол / НБА 0
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал о реакции Кевина Дюранта на признание Леброна Джеймса лучшим игроком лиги после финала НБА 2017 года между «Голден Стэйт» и «Кливленд Кавальерс».

«После того что он сделал с Леброном в финале 2017 года, Кевин думал, что станет лучшим в НБА. На следующий день он включил телевизор и увидел, что Леброн по-прежнему лучший игрок в мире. Стивен Эй Смит спорил и все говорили, что Леброн по-прежнему лучший. Когда Кевин вернулся в сезоне-2017/2018, он не был доволен», — приводит слова Дрэймонда Грина Pickandroll.

Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора в матче.

Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.

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