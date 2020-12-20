Эксперт назвал обязательное условие, чтобы Лука Дончич стал лучшим игроком НБА

Эксперт НБА считает, что лидеру «Даллас Маверикс» Луке Дончичу нужно прибавить в защите, чтобы стать лучшим игроком лиги.



«Лука очень силен в нападении. Ему не обязательно быть сильным в защите. Ему просто нужно стать средним защитником. Если он это сделает, он может стать лучшим игроком лиги», — приводит слова скаута Sports Illustrated.



Напомним, «Даллас» продлил контракт с Дончичем до 2022 года, воспользовавшись опцией команды в контракте словенского баскетболиста.



Лука получит за сезон-2021/2022 $ 10,1 млн, после чего сможет заработать супермаксимальное продление контракта. В прошлом сезоне Дончич показал средние показатели 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи и занял четвёртое место в гонке за MVP НБА.