«Хоукс» обыграли «Гриззлиз» в последнем предсезонном матче НБА

В НБА прошли последние предсезонные матчи перед регулярным турниром, стартующим 22 декабря.
В последнем матче в рамках предсезонных встреч «Атланта Хоукс» с преимуществом в 1 очко обыграл «Мемфис Гриззлиз» – 117:116. Самыми результативными в составе победителей стали Данило Галлинари (19 очков), Кэмерон Реддиш (18 очков) и Кевин Хертер (16 очков). У «Мемфиса» лучшими на площадке были Диллон Брукс (17 очков), Джа Морэнт (15 очков и 8 передач) и ДеЭнтони Мелтон (14 очков).
«Орландо Мэджик» оказался сильнее «Шарлотт Хорнетс» – 120:117. В составе «Орландо» лучшими на площадке были Аарон Гордон (20 очков и 9 подборов), Коул Энтони (19 очков) и Никола Вучевич (18 очков и 12 подборов). У «Хорнетс» самыми результативными стали Девонте Грэм (25 очков), Терри Розир (24 очка и 6 передач) и Коди Зеллер (13 очков).
Также в рамках предсезонной встречи «Вашингтон Уизардс» победил «Детройт Пистонс» – 99:96. В составе «Вашингтона» лучшими на паркете были Томас Брайант (22 очка и 7 подборов), Брэдли Билл (15 очков) и Робин Лопес (13 очков). У «Детройта» наиболее заметными на площадке были Джерами Грант (14 очков и 9 подборов), Деррик Роуз (14 очков) и Джош Джексон (13 очков и 8 подборов).
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