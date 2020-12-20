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В ситуации с обменом Джеймса Хардена в «Бруклин» случился новый поворот

В ситуации с обменом Джеймса Хардена в «Бруклин» случился новый поворот
Баскетбол / НБА 0
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«Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс» возобновили переговоры по обмену защитника Джеймса Хардена, сообщает инсайдер Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».

Стороны пытаются привлечь в сделку третью команду. Ранее переговоры между клубами зашли в тупик, поскольку «Рокетс» требовали от «Нетс» включить в пакет Кевина Дюранта или Кайри Ирвинга. «Бруклин» не готов расставаться со своими звёздами.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в контендер НБА.

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