В ситуации с обменом Джеймса Хардена в «Бруклин» случился новый поворот

«Бруклин Нетс» и «Хьюстон Рокетс» возобновили переговоры по обмену защитника Джеймса Хардена, сообщает инсайдер Брэндон Робинсон на своей странице в «Твиттере».
Стороны пытаются привлечь в сделку третью команду. Ранее переговоры между клубами зашли в тупик, поскольку «Рокетс» требовали от «Нетс» включить в пакет Кевина Дюранта или Кайри Ирвинга. «Бруклин» не готов расставаться со своими звёздами.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в контендер НБА.
- 20 декабря 2020
-
09:22
-
09:18
-
09:13
-
08:34
-
07:19
-
00:52
-
00:00
- 19 декабря 2020
-
22:57
-
21:12
-
21:02
-
19:46
-
18:45
-
18:18
-
17:45
-
16:55
-
15:48
-
14:59
-
14:30
-
13:55
-
13:50
-
12:51
-
11:43
-
09:48
-
09:44
-
09:36
-
09:34
-
08:42
-
07:56
-
02:52
-
01:12
-
01:08
-
00:42
-
00:20
- 18 декабря 2020
-
23:36
-
23:34