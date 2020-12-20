Стефен Карри сказал, что думает о травме вылетевшего на весь сезон Клэя Томпсона

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о травме партнёра по команде — Клэя Томпсона.



«Будь с командой как можно больше в этом сезоне. Ты нам нужен. Он много работал, чтобы вернуться. Но он сохранит те же усилия, ту же мотивацию во время реабилитации. Как товарищи по команде, мы поддерживаем его и стараемся сохранять позитив, потому что знаем, как это сложно.



Никто этого не отрицает. Он молод, у него впереди еще много хороших лет. Мы так думаем, и он тоже», — приводит слова Карри Parlons-Basket.



Клэй Томпсон восстанавливается после травмы ахилла, полученной в ноябре во время тренировки. Пятикратный участник Матча звёзд НБА Томпсон, по прогнозам врачей, полностью выздоровеет и не будет иметь игровых ограничений из-за повреждения ахилла. Томпсон собирался вернуться в строй в сезоне-2020/2021 после пропущенного года из-за разрыва крестообразных связок, однако на прошлой неделе во время тренировки в Южной Калифорнии порвал ахилл. После этого «Уорриорз» для усиления задней линии приобрели Келли Убре и Кента Бейзмора.