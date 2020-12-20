Эксперт объяснил, почему Леброн Джеймс никогда не догонит Майкла Джордана

Эксперт ESPN Макс Келлерман считает, что у форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса нет шансов догнать легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана в гонке величайших игроков в истории НБА.
«У Леброна нет шансов. До конца карьеры он ведёт следующую гонку за величие: либо он, либо Карим Абдул-Джаббар. Думаю, что продолжающий карьеру в НБА Леброн должен превзойти Карима. Абсолютная вершина — Майкл Джордан. И я не представляю, как Леброн может возвыситься над Джорданом. Когда мы говорим о величайших игроках, нужно сложить все достижения к концу карьеры. Нельзя судить по единичным сезонам. Речь о парне, который на пике карьеры, который показывал высочайший уровень производительности в течение значительного количества лет. Джордан всегда участвовал в Матче звёзд НБА, он ни разу не доводил серию финала НБА до 7 матчей. И выдавал статистику, которую мы никогда не видели. Майкл защищался на элитном уровне. Он величайший из всех. Не думаю, что Леброн сможет его догнать», — приводит слова Келлермана Essentially Sports.
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