Игрок ЦСКА рассказал, как его пытались обмануть мошенники

Форвард ЦСКА Семён Антонов рассказал, как его пытались обмануть мошенники.

«Идёт следствие по этому поводу, поэтому не могу раскрывать детали. Расскажу что могу. Было две попытки хищения. Сначала мне написал человек с незнакомого номера: «Как дела?» Я ничего не ответил. Всё происходило в первую волну самоизоляции. Сидел дома, делать нечего. На следующий день приходит сообщение с фотографией. Мол, я вот этот сотрудник клуба, у меня беда в семье, не мог бы ты одолжить денег. Сразу начал ему звонить, он не ответил. Написал, мол, не может разговаривать. На этом общение закончилось. Честно, переживал, правильно ли сделал. Месяца через два приходит сообщение.

На аватарке — знакомая из Нижнего Новгорода, а номер в моей книжке не записан. Представляете, какую работу провели мошенники, что вычислили, с кем я пять лет назад общался. Я был в этот момент за рулем. Хорошо, сохранился номер знакомой. Позвонил ей, оказалось, она мне ничего не писала. Сразу стало понятно, что это подстава. Когда мошенник представился сотрудником клуба, я реально чуть не попался. Во второй раз было проще. Тут может быть только один совет: немедленно звоните человеку, который вам пишет. Не важно, какое время суток и где он находится. Сейчас всё общение ушло в переписку, но не поленитесь, позвоните — и будете спать спокойно", — приводит слова Антонова Sportbox.