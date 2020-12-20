«Майами» начал продавать кроссовки Джеймса Хардена, который пока ещё игрок «Хьюстона»

На фоне слухов о возможном обмене Джеймса Хардена в «Майами Хит», в официальном магазине клуба стали продаваться именные кроссовки Хардена, что может говорить о том, что эта сделка состоится.
«В магазине „Майами Хит“ продаются кроссовки Джеймса Хардена», — гласит сообщение NBA Central.
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Сообщалось, что «Майами» поставил новое ограничение в потенциальном обмене Джеймса Хардена — клуб не готов включить в сделку Данкана Робинсона, что потенциально осложняет возможный трейд.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.
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