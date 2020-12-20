«Нижний Новгород» победил третий раз кряду, «Парма» уступила «Зелёна-Гуре»

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ завершились два матча. В Перми «Парма» принимала «Зелёну-Гуру».

Уже в первой половине гости обозначили своё преимущество и к большому перерыву повели с перевесом в 6 очков — 47:41. Во второй половине команда из Польши продолжала контролировать ход встречи и одержала победу — 85:79.

Лучшим в составе победителей стал датчанин Габриэль Лундберг, записавший в свой актив 25 очков. У «Пармы» по 16 очков набрали Адам Юшкевичюс и Эйгирдас Жукаускас.

В другом матче «Нижний Новгород» на домашней арене справился с красноярским «Енисеем». Подопечные Лукича уверенно вели игру на протяжении трёх четвертей, но в заключительном отрезке позволили гостям сократить отставание до 2 очков. Как бы то ни было, нижегородцы сумели собраться и удержали победу — 83:79.

Лучшим в их составе стал Антон Астапкович, набравший 18 очков, у сибиряков 17 баллов на счету Дастина Хога.