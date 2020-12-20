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«Нижний Новгород» победил третий раз кряду, «Парма» уступила «Зелёна-Гуре»

«Нижний Новгород» победил третий раз кряду, «Парма» уступила «Зелёна-Гуре»
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ завершились два матча. В Перми «Парма» принимала «Зелёну-Гуру».

Уже в первой половине гости обозначили своё преимущество и к большому перерыву повели с перевесом в 6 очков — 47:41. Во второй половине команда из Польши продолжала контролировать ход встречи и одержала победу — 85:79.

Лучшим в составе победителей стал датчанин Габриэль Лундберг, записавший в свой актив 25 очков. У «Пармы» по 16 очков набрали Адам Юшкевичюс и Эйгирдас Жукаускас.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 декабря 2020, воскресенье. 15:30 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
79 : 85
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Парма: Жукаускас - 16, Юшкевичюс - 16, Джонсон - 12, Ивлев - 9, Мейерис - 8, Жмако - 5, Савович - 5, Шейко - 5, Уильямс - 3, Бондаренко, Куров, Чернышев
Зелёна-Гура: Лундберг - 25, Фрейманис - 21, Гросселл - 19, Берзиньш - 10, Ричард - 5, Кошарек - 3, Уильямс - 2, Порада, Пут, Трачик

В другом матче «Нижний Новгород» на домашней арене справился с красноярским «Енисеем». Подопечные Лукича уверенно вели игру на протяжении трёх четвертей, но в заключительном отрезке позволили гостям сократить отставание до 2 очков. Как бы то ни было, нижегородцы сумели собраться и удержали победу — 83:79.

Лучшим в их составе стал Антон Астапкович, набравший 18 очков, у сибиряков 17 баллов на счету Дастина Хога.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
20 декабря 2020, воскресенье. 16:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
83 : 79
Енисей
Красноярск, Россия
Нижний Новгород: Астапкович - 18, Ганькевич - 14, Шеферд - 14, Комолов - 11, Стребков - 10, Бабурин - 6, Гаврилович - 4, Петрасек - 4, Герасимов - 2, Гонтарь, Платонов, Чадов
Енисей: Хог - 17, М. Кулагин - 16, Гудумак - 14, Хэммондс - 13, Джонсон - 9, Бэттл - 7, Якушин - 3, Балашов, Комиссаров, Митусов, Попов, Сонько
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