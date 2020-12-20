Названы два контендера с наилучшими шансами заполучить Джеймса Хардена
Руководство «Хьюстон Рокетс» продолжает работать над возможным обменом защитника Джеймса Хардена, который недоволен положением техасского клуба и надеется перейти в команду-контендер.
Обозреватель Фарбод Эснашаари на своей странице в «Твиттере» сообщил, что техасцы продвинулись в вопросе возможного обмена Джеймса. А наилучшие шансы на подписание контракта с баскетболистом у «Майами Хит» и «Бруклин Нетс».
Харден в 2018 году получил приз MVP чемпионата. Последние восемь сезонов он защищает цвета «Хьюстон Рокетс» и является безусловным лидером команды. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 68 матчах, набирая в них 34,3 очка, собирая 6,6 подбора, совершая 7,5 передачи и 1,8 перехвата.
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