Генменеджеры НБА назвали самый шокирующий ход межсезонья

В преддверии очередного сезона НБА пресс-служба лиги провела опрос среди генеральных менеджеров клубов. Среди заданных вопросов были и те, которые касались действий команд на рынке.

Самым шокирующим трансферным ходом был назван переход Гордона Хэйворда в «Шарлотт Хорнетс». Напомним, клуб из Северной Каролины предоставил баскетболисту контракт на 4 года на сумму $ 120 млн, который, по мнению ряда экспертов, чересчур завышен.

Напомним, Хэйворд после перехода в «Бостон Селтикс» из «Юты Джаз» получил серьёзную травму и после возвращения в строй не смог выйти на прежний уровень. В прошлом сезоне он принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 17,5 очка, совершая 6,7 подбора и выполняя 5,7 передачи.

Помимо перехода Хэйворда генеральные менеджеры также отметили переход Джона Уолла в «Хьюстон Рокетс» и подписание контракта Расселла Уэстбрука с «Вашингтон Уизардс».