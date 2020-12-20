Генменеджеры НБА назвали самый шокирующий ход межсезонья

В преддверии очередного сезона НБА пресс-служба лиги провела опрос среди генеральных менеджеров клубов. Среди заданных вопросов были и те, которые касались действий команд на рынке.
Самым шокирующим трансферным ходом был назван переход Гордона Хэйворда в «Шарлотт Хорнетс». Напомним, клуб из Северной Каролины предоставил баскетболисту контракт на 4 года на сумму $ 120 млн, который, по мнению ряда экспертов, чересчур завышен.
Напомним, Хэйворд после перехода в «Бостон Селтикс» из «Юты Джаз» получил серьёзную травму и после возвращения в строй не смог выйти на прежний уровень. В прошлом сезоне он принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 17,5 очка, совершая 6,7 подбора и выполняя 5,7 передачи.
Помимо перехода Хэйворда генеральные менеджеры также отметили переход Джона Уолла в «Хьюстон Рокетс» и подписание контракта Расселла Уэстбрука с «Вашингтон Уизардс».
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