Гобер прокомментировал подписание контракта на $ 205 млн, тепло обратившись к «Юте»

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер прокомментировал подписание 5-летнего соглашения с командой из Солт-Лейк-Сити, которое стало самым крупным в истории НБА для центровых. Француз за пять лет заработает $ 201 млн.

«Дорогая „Юта“, я не говорю много и не выражаю свои чувства слишком эмоционально. Но мне важно поделиться некоторыми мыслями с теми, кто стоял за моей спиной с тех пор, как я прибыл сюда из Франции.

Это важный день для меня и моей семьи. Я приехал в Юту, когда мне был 21 год. У меня многого не было, но я приехал с ценностями, привитыми мне и моим братьям нашей матерью. Это простые ценности, но они стали моим путеводителем на протяжении всей жизни — всегда быть честным с собой, уважать других людей, независимо от их статуса и работы и всегда верить, что трудолюбие поможет достичь чего угодно. Всегда руководствовался этими ценностями.

Я вырос как игрок, но важнее, что за последние семь лет я вырос, как мужчина. Вы видели и мои хорошие моменты, и трудные времена, и ошибки. Но вы были терпеливы, наблюдая за тем, как растёт этот французский парнишка. Вы всегда поддерживали меня, и за это я всегда буду благодарен. Поэтому моя семья и я горды тем, что «Юта» будет оставаться нашим домом. Заканчивая, скажу спасибо. Я здесь, чтобы стать чемпионом, стать чемпионом с моими братьями и тренером. Давайте сделаем это", — написал француз на своей странице в «Твиттере».