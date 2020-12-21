Гилберт Аренас рассказал, кого бы он выбрал, если строил команду вокруг одного игрока

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас заявил, что предпочёл бы выстраивать команду вокруг Леброна Джеймса, а не Коби Брайанта, будь у него такая возможность.

«Если бы у меня была возможность начать строить новую команду вокруг одного игрока, то я выбрал бы Леброна Джеймса. И смог бы привлечь в неё кого угодно.

Если бы у меня был Коби, мне было бы сложно привлечь Леброна. Но если у вас есть Джеймс, вы легко получите Брайанта. Коби не стал бы жертвовать ради Леброна. С Джеймсом всё наоборот», – сказал Аренаса в эфире Club Shay Shay.

Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020.

Леброн стал единственным игроком в истории НБА, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами, набирая в плей-офф 25+ очков в среднем за матч. У Джеймса теперь 11 трипл-даблов в финале НБА, столько же, сколько и у двух следующих ближайших игроков, вместе взятых, — Мэджика Джонсона (8) и Дрэймонда Грина (3). Джеймс отыграл 260-й матч в плей-офф НБА. Таким образом, он вышел на чистое первое место по количеству игр в плей-офф, обойдя Дерека Фишера (259 матчей).