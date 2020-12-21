Гомельский назвал двух игроков ЦСКА, по которым назрела необходимость думать о замене

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что московскому ЦСКА стоит начинать искать замену Янису Стрелниексу и Дэниелу Хэкетту.
«И Стрелниекс, и Хэкетт приносят пользу команде. Дэниел — лучший защищающийся игрок ЦСКА на периметре. Его заряд энергии и настрой на победу дают клубу необходимую мотивацию. Стрелниекс играет очень надёжно, почти не допускает потерь, атакует из-за дуги с высоким процентом, хладнокровен и терпелив на площадке. У обоих игроков слабым местом является возраст. По этой причине и назрела необходимость думать об их замене.
Фойгтман с его ростом и броском должен оставаться в клубе. Самое простое, что может улучшить каждый игрок, — это состояние своей физической готовности», — написал Гомельский на своём сайте.
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