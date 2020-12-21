Бэм Адебайо спас от выселения женщину с четырьмя детьми

Центровой Бэм Адебайо, недавно подписавший с «Майами Хит» максимальный контракт, не только сделал подарок своей матери, купив ей на день рождения новый дом, но и отметился ещё одним благородным поступком.



«Адебайо спас женщину с четырьмя детьми, которым грозило выселение из дома. Игрок «Майами» заплатил полную годовую арендную плату, поэтому семья не только проведёт Рождество под собственной крышей, но и больше не боится оказаться на улице. Отлично сработано!» — пишет о поступке баскетболиста NBA Buzz в «Фейсбуке».



Адебайо и «Хит» договорились о максимальном продлении соглашения на пять лет и $ 163 млн. Сумма может быть увеличена до $ 195,6 млн, если игрок выполнит ряд условий, прописанных в контракте.



Бэм был выбран «Майами» на драфте НБА 2017 года в первом раунде под общим 14-м номером. В сезоне-2019/2020 он набирал 15,9 очка, 10,2 подбора, 5,1 передачи, 1,1 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за игру. В минувшем сезоне он принял участие в Матче звёзд лиги и был включён во вторую сборную всех звёзд защиты НБА.

«56 лет ожидания». Адебайо купил своей матери новый дом