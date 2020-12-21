Леброн Джеймс опубликовал вдохновляющий пост с Сереной Уильямс и Тайгером Вудсом

Звезда клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился на своей странице в социальной сети фотографиями известных спортсменов, которые занимаются со своими детьми.
На кадрах, опубликованных Джеймсом, теннисистка Серена Уильямс на корте занимается со своей дочкой. Сам Леброн запечатлён с сыном Бронни. Снимок сделан после совместной тренировки в межсезонье. Ещё на одном кадре видно, как гольфист Тайгер Вудс занимается со своим сыном.
«Отдаём всё, чему мы научились за эти годы, обратно тем, кто нас бесконечно вдохновляет!» – написал Леброн под фотографиями, добавив хэштег #Legacy (Наследие).
Фото доступны на странице Леброна Джеймса в «Инстаграме».
Напомним, в шестом матче финальной серии плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймса обыграли «Майами Хит» со счётом 106:93 и стали чемпионами сезона-2019/2020. Леброн стал единственным игроком в истории НБА, который выигрывал чемпионат с тремя разными клубами, набирая в плей-офф 25+ очков в среднем за матч.
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