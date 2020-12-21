Пять топ-организаций NCAA борются за Бронни Джеймса

Бронни Джеймс, сын звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, в 2023 году может перебраться в NCAA, уже сейчас к нему проявляют интерес пять известных организаций: Кентукки, Дьюк, Канзас, Северная Каролина и Калифорнийский университет. Об этом сообщает The Spun.
Напомним, в 2023 году сын четырёхкратного чемпиона НБА может получить возможность выставить свою кандидатуру на драфт, если лига к тому моменту отменит правило one-and-done, запрещающее молодым игрокам делать это сразу после школы.
Леброн ранее заявил, что мечтает сыграть вместе с сыном в НБА. Форвард, которому на момент драфта будет 38 лет, станет свободным агентом и сможет перейти в команду, которая выберет Бронни.
«Лейкерс» подписали 35-летнего Леброна на максимальное продление в $ 85 млн именно до 2023 года.
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