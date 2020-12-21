Пол Джордж прокомментировал вручение «Лейкерс» перстней на глазах у «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж заявил, что вручении чемпионских перстней игрокам из стана принципиальных соперников «Лос-Анджелес Лейкерс» на открытии сезона не станет дополнительной мотивацией для его команды.



«22 декабря не будет проверкой того, кто мы, и в каком состоянии сейчас находимся. Это станет отличной церемонией для «Лейкерс» и началом марафона. В этот день у нас было бы достаточно мотивации против любого соперника. «Лейкерс» это или другая команда», –приводит слова Джорджа журналист ESPN Ом Янгмисук в «Твиттере».



22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. В одном и матчей, запланированных в этот день, «Клипперс» и предстоит сыграть с действующими чемпионами «Лейкерс».

