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У Факундо Кампаццо возникли сложности с жизнью в США

У Факундо Кампаццо возникли сложности с жизнью в США
Баскетбол / НБА 0

Скаут «Денвер Наггетс» Марти Позиус рассказал, с какими сложностями столкнулся в США Факундо Кампаццо после своего перехода в клуб НБА.

«Я помог ему с обустройством дома, подключением интернета и телевизором, помогал ему с заказом еды и переездом в тренировочный лагерь. У него было очень много вопросов о потенциале команды. Он не знал точно, чего ожидать от этой новой для него ситуации, это применимо ко всему: судьям, другим правилам игры и даже к пониманию английского языка», — приводит слова Марти Позиуса Pickandroll.

Напомним, Кампаццо настаивал на переходе в одну из команд НБА несколько месяцев. В итоге «Реал» согласился отпустить своего лидера. За досрочный разрыв соглашения «Реал» получит рекордную в истории клуба неустойку — € 6 млн.

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