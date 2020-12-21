Скаут назвал суперзвезду НБА, у которой больше нет потенциала

Анонимный скаут НБА считает, что лидер «Майами Хит» Джимми Батлер достиг своего пика. По его словам, он будет удивлён, если Батлер сможет ещё прибавить.



«Джимми Батлер достиг своего пика, в нём больше нет потенциала. Теперь его уровень может только снижаться. Я бы оценил его на 4 по 10-балльной шкале. Я буду очень шокирован, если он в итоге прибавит. В прошлом сезоне он вышел на свой пиковый уровень. Я буду удивлён, если он станет ещё лучше», — приводит слова скаута Heat Nation.



Напомним, «Майами Хит» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии сезона НБА. В финальной серии с «Лейкерс» Батлер набирал в среднем 26,2 очка, 8,3 подбора и 9,8 передачи. Джимми пообещал вернуть команду в финал в следующем сезоне.