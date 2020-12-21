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Скаут назвал суперзвезду НБА, у которой больше нет потенциала

Скаут назвал суперзвезду НБА, у которой больше нет потенциала
Баскетбол / НБА 0

Анонимный скаут НБА считает, что лидер «Майами Хит» Джимми Батлер достиг своего пика. По его словам, он будет удивлён, если Батлер сможет ещё прибавить.

«Джимми Батлер достиг своего пика, в нём больше нет потенциала. Теперь его уровень может только снижаться. Я бы оценил его на 4 по 10-балльной шкале. Я буду очень шокирован, если он в итоге прибавит. В прошлом сезоне он вышел на свой пиковый уровень. Я буду удивлён, если он станет ещё лучше», — приводит слова скаута Heat Nation.

Напомним, «Майами Хит» уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в финальной серии сезона НБА. В финальной серии с «Лейкерс» Батлер набирал в среднем 26,2 очка, 8,3 подбора и 9,8 передачи. Джимми пообещал вернуть команду в финал в следующем сезоне.

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