Экс-одноклубник рассказал о проблемах Майкла Джордана

Бывший одноклубник Майкла Джордана по «Вашингтон Уизардс» Итан Томас рассказал о проблемах, с которыми легенда НБА сталкивался в обычной жизни.



«Он проявил много эмоций, которые он не позволял видеть многим людям. Поэтому он сказал, что ему было трудно. Люди говорили, что они хотят быть похожими на него, но, если бы они были на его месте, они бы увидели, что это не то, о чём они думают. Я слышал, как он говорил подобное в раздевалке, но он никогда ранее не говорил такие вещи публично.



Были вещи, которые он не мог делать. Обычные вещи. Помню, мы вместе ходили в кино или в ресторан. Он не мог просто войти и уйти. Владельцам приходилось закрывать заведение. Его уводили в конец зала. Его дети не могли делать обычные вещи. У них была охрана», — приводит слова Итана Томаса Essentially Sports.