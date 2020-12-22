Джеймс Харден двумя словами ответил на вопрос о ситуации в «Хьюстоне»

Лидер «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден лаконично ответил на вопрос о ситуации в клубе.
На пресс-конференции на вопрос о ситуации в команде, Джеймс ответил коротко: «Следующий вопрос».
Харден в 2018 году получил приз MVP чемпионата. Последние восемь сезонов он защищает цвета «Хьюстон Рокетс» и является безусловным лидером команды. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 68 матчах, набирая в них 34,3 очка, собирая 6,6 подбора, совершая 7,5 передачи и 1,8 перехвата.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в любой контендер НБА.
- 22 декабря 2020
-
00:44
- 21 декабря 2020
-
23:56
-
21:55
-
20:59
-
19:49
-
18:54
-
17:37
-
15:56
-
15:24
-
14:24
-
13:31
-
13:19
-
12:48
-
12:34
-
11:55
-
11:40
-
10:58
-
10:37
-
10:24
-
09:58
-
09:40
-
09:35
-
09:17
-
09:11
-
08:23
-
08:17
- 20 декабря 2020
-
23:55
-
22:51
-
21:59
-
20:56
-
19:35
-
18:47
-
18:19
-
18:03
-
16:33