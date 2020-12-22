Топ-контендер НБА вышел из переговоров по обмену Джеймса Хардена

Клуб НБА «Майами Хит» больше не ведёт переговоры с «Хьюстон Рокетс» по обмену защитника Джеймса Хардена, сообщает журналист South Florida Sun Sentinel Айра Уиндерман на своей странице в «Твиттере».
Переговоры между клуба всегда были поверхностными. «Майами» недоволен высокими запросами «Хьюстона», который просил включить в сделку Тайлера Хирроу, Данкана Робинсона и Кендрика Нанна. Теоретически «Хит» и «Рокетс» могут вернуться к переговорам, если последние снизят цену.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в любой контендер НБА.
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