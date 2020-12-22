Назван масштабный трёхсторонний обмен, по которому Джеймс Харден перейдёт в «Бруклин»

Портал Parlons Basket опубликовал один вариантов возможной сделки по обмену Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» в «Бруклин Нетс», в которой задействована третья команда – «Чикаго Буллз».
«Рокетс» получают: Зака Лавина, Кариса Леверта, Джарретта Аллена.
«Нетс» получают: Джеймса Хардена.
«Буллз» получают: Спенсера Динвидди, Пи Джея Такера, Николаса Клэкстона, и пик первого раунда драфта.
Харден в 2018 году получил приз MVP чемпионата. Последние восемь сезонов он защищает цвета «Хьюстон Рокетс» и является безусловным лидером команды. В минувшем регулярном чемпионате он принял участие в 68 матчах, набирая в них 34,3 очка, собирая 6,6 подбора, совершая 7,5 передачи и 1,8 перехвата.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.
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