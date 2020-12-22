Кевин Дюрант прояснил своё отношение к бывшим одноклубникам по «Голден Стэйт»

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант признался, что поддерживает дружеские отношения с бывшими одноклубниками по «Голден Стэйт Уорриорз».



«Я поддерживаю связь с ними. Видел Дрэймонда Грина. Мы встретились в ресторане. Приятно было повидать его самого и его семью. Я разговаривал со Стефеном Карри пару раз. Здорово наблюдать со стороны, что у всех всё хорошо, и осознавать, что эти узы, которые мы создали, никогда не будут разорваны, независимо от того, в каких футболках мы играем и в какой части страны живём», — приводит слова Дюранта Essentially Sports.



Напомним, Кевин пропустил весь прошлый сезон из-за травмы. Дюрант дважды стал чемпионом и MVP финала НБА в составе династии «Голден Стэйт Уорриорз» вместе с Клэем Томпсоном, Стефеном Карри и Дрэймондом Грином.