Монтрез Харрелл высмеял новое подписание «Клипперс» на $ 64 млн
Бывший форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл с издёвкой отреагировал на то, что клуб продлил контракт с атакующим защитником Люком Кеннардом.
На своей странице в «Твиттере» Харрелл написал: «Ок» и опубликовал четыре плачущих до слёз эмодзи. Цифра соответствует числу лет, на которые «Клипперс» продлили «Кеннарда».
Напомним, Харрелл — лучший шестой игрок минувшего сезона. В октябре Монтрез был удостоен награды НБА за самоотверженность на площадке. Тяжёлый форвард в межсезонье перешёл из «Клипперс» в «Лос-Анджелес Лейкерс», заключив контракт на два года, за которые сможет заработать $ 19 млн.
«Лос-Анджелес Клипперс» и Люк Кеннард договорились о продлении контракта на 4 года и $ 64 млн.
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