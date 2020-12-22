Монтрез Харрелл высмеял новое подписание «Клипперс» на $ 64 млн

Бывший форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Монтрез Харрелл с издёвкой отреагировал на то, что клуб продлил контракт с атакующим защитником Люком Кеннардом.



На своей странице в «Твиттере» Харрелл написал: «Ок» и опубликовал четыре плачущих до слёз эмодзи. Цифра соответствует числу лет, на которые «Клипперс» продлили «Кеннарда».

Напомним, Харрелл — лучший шестой игрок минувшего сезона. В октябре Монтрез был удостоен награды НБА за самоотверженность на площадке. Тяжёлый форвард в межсезонье перешёл из «Клипперс» в «Лос-Анджелес Лейкерс», заключив контракт на два года, за которые сможет заработать $ 19 млн.



«Лос-Анджелес Клипперс» и Люк Кеннард договорились о продлении контракта на 4 года и $ 64 млн.