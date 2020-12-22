«Бездарность высшей степени». Инсайдер раскритиковал громадный контракт «Юты» с Гобером

Инсайдер Адам Марес уверен, что руководство «Юты Джаз» совершило ошибку, выдав внушительный контракт Руди Гоберу.



Гобер подписал 5-летнее соглашения с командой из Солт-Лейк-Сити, которое стало самым крупным в истории НБА для центровых. Француз за пять лет заработает $ 205 млн.



«О таких игроках быстро забывают. Посмотрите сегодня на Клинта Капелу, на Деандре Джордана. Гобер лучше их, он более эффективен, но у него слабый арсенал. Бездарность высшей степени. Он не знает, как сделать передачу», — приводит слова Мареса Parlons Basket.



28-летний Гобер имел право заключить супермаксимальное продление на $ 228 млн аналогично форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. Французский баскетболист не просил настолько большую сумму, поскольку хочет оставить «Джаз» пространство в платёжной ведомости для усиления состава в будущем.