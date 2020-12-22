Кендрик Перкинс: Кавай Леонард не лидер «Клипперс», Стефен Карри не лидер «Голден Стэйт»

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что не считает настоящими лидерами форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда и разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.
«Лидер — это больше чем просто баскетболист. Лидерство заключается в том, чтобы другим игрокам было комфортно и удобно играть. Это умение справляться с ситуациями, когда дела идут не очень хорошо для вас, но всё отлично в команде. Вот настоящее лидерство.
Кавай никого не одёргивает. Если Реджи Джексон пережил спад в бросках или провалил 10 игр, думаете, Леонард потянет его за руку, отведёт в сторону и что-то скажет? Конечно, нет! Это делает Пол Джордж.
Лидер должен говорить. Спросите кого-нибудь в НБА, кто их лидер в раздевалке. Например, у парней из «Голден Стэйт». Стефен Карри не их лидер, им является Дрэймонд Грин», — приводит слова Перкинса Essentially Sports.
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