Кайл Кузма требовал от «Лейкерс» намного больше денег, чем ему дали

Обозреватель ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что форвард Кайл Кузма попросил более высокую зарплату у «Лос-Анджелес Лейкерс» во время переговоров по новому контракту, но в итоге согласился на условия клуба.
«Первоначальные требования Кайла были выше, но в процессе он отказался от них и, таким образом, обеспечил себе место в списке «Лейкерс», — заявил Уиндхорст в подкасте Hoop Collective.
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» договорилось с Кайлом о продлении контракта на три года с зарплатой $ 40 млн. На сезон-2023/2024 действует опция игрока. Она позволит Кузме стать неограниченно свободным агентом в 28 лет.
В минувшем сезоне Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В 21 встрече плей-офф — 10,0 очка и 3,1 подбора.
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