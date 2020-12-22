Марк Кьюбан: если бы заполучили Янниса Адетокунбо, то у нас не было бы Луки Дончича

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан вспомнил, как его клуб вёл и хотел заполучить на драфте нынешнюю звезду «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.
«Что касается Янниса, я помню, как смотрел две видеозаписи, которые у нас были с его участием в греческой лиге. У нас был план. Мы всё ещё пытались максимизировать потенциал Дирка Новицки. Это было через два года после нашей победы в чемпионате. Мы опустились до 18-го пика драфта, чтобы получить достаточно пространства в платёжной ведомости с парнем, который в конечном счёте нам так и не достался.
На тех видеозаписях Адетокунбо 18 лет. Но если бы мы тогда получили Янниса, у нас не было бы Луки Дончича», — приводит слова Кьюбана Essentially Sports.
Напомним, Адетокунбо был выбран «Милуоки Бакс» под 15-м пиком драфта НБА 2013 года. У «Далласа» был 13-й пик, но клуб обменял его в «Бостон Селтикс».
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