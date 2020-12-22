Джеймс Харден вышел из себя и швырнул мяч в одноклубника
Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден попал в неприятную историю, едва не став виновником крупного конфликта в команде.
В ходе последних тренировок Харден нередко в открытую выражал недовольство и вступал в словесные перепалки с напарниками по команде. Один из конфликтов завершился тем, что Харден швырнул мяч в новобранца команды Джэйшона Тэйта. Джеймс не попал в молодого одноклубника.
Как бы то ни было, отмечается, что Харден демонстрирует непривычную для себя агрессию, сообщает The Athletic. Вероятнее всего, всё это связано с тем, что Джеймс в межсезонье запросил обмен из «Хьюстона», который по-прежнему не смогли удовлетворить. Претендентами на Хардена называют «Филадельфию Сиксерс» и «Милуоки Бакс».
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