Джеймс Харден вышел из себя и швырнул мяч в одноклубника

Разыгрывающий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден попал в неприятную историю, едва не став виновником крупного конфликта в команде.

В ходе последних тренировок Харден нередко в открытую выражал недовольство и вступал в словесные перепалки с напарниками по команде. Один из конфликтов завершился тем, что Харден швырнул мяч в новобранца команды Джэйшона Тэйта. Джеймс не попал в молодого одноклубника.

Как бы то ни было, отмечается, что Харден демонстрирует непривычную для себя агрессию, сообщает The Athletic. Вероятнее всего, всё это связано с тем, что Джеймс в межсезонье запросил обмен из «Хьюстона», который по-прежнему не смогли удовлетворить. Претендентами на Хардена называют «Филадельфию Сиксерс» и «Милуоки Бакс».