Джеймс Харден сделал неоднозначный пост в «Инстаграме»

Защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден на фоне слухов о возможном обмене опубликовал неоднозначный пост на своей странице в «Инстаграме».
Харден опубликовал фото, на котором он, вероятно, машет кому-то рукой перед отъездом.
Посмотреть фото можно на странице Джеймса Хардена в «Инстаграме».
В 2018 году Харден получил приз MVP чемпионата. Последние восемь сезонов защищает цвета «Хьюстон Рокетс» и является безусловным лидером команды. В минувшем регулярном чемпионате принял участие в 68 матчах, набирая 34,3 очка, собирая 6,6 подбора, совершая 7,5 передачи и 1,8 перехвата.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в любой контендер НБА.
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