Олимпийского призёра Понкрашова дисквалифицировали на 5 лет в любительской лиге

Разыгрывающий Антон Понкрашов заявил, что его дисквалифицировали на пять лет в любительской Невской лиге за нарушение, которое допустило руководство команды.

Понкрашов провел прошлый сезон в петербургском «Зените», но летом покинул команду после завершения контракта. В составе сборной России баскетболист — чемпион Европы-2007, бронзовый призёр Олимпиады-2012 и Евробаскета-2011.

«В Петербурге есть несколько любительских лиг. Команда, в которой сейчас поддерживаю форму, выступала в двух лигах — первой и второй. У спонсора случились финансовые трудности. Он не смог содержать одну из двух команд и сообщил, что она снимается с соревнований. Видимо, руководство Невской лиги это не устроило. В итоге все игроки получили дисквалификацию на пять лет.

Когда спросил, в чем причина, мне ответили, что дело в отношениях с руководством команды. Игроки в этой ситуации не замешаны. Это даже звучит глупо. Использую эти соревнования просто для того, чтобы играть в баскетбол и поддерживать форму. Но многие ребята зарабатывают на этом деньги — даже любительский баскетбол в Петербурге оплачивается. Получилось так, что сейчас они дисквалифицированы на пять лет", — приводит слова Понкрашова «Р-Спорт».