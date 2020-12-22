Хавьер Паскуаль: очевидно — физически и психологически «Зенит» был готов к игре

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды над «Црвеной Звездой» в матче Евролиги (98:69), выразив удовлетворение действиями подопечных.
«Мы рады за тот, как мы провели этот матч. Я хочу поздравить игроков с победой и с тем, как они провели эту игру. Это было очевидно — физически и психологически мы были готовы к игре. Нам удалось восстановиться за эти пару дней, которые у нас были после матча с ЦСКА. Не считая 3-4 минуты в конце второй четверти мы играли на том же уровне — спокойствие в защите, знали, что что делать в нападении. Мы закончили этот матч превосходно. Кей Си Риверс провёл, пожалуй, свой лучший матч за «Зенит». Во второй половине встречи он сыграл великолепно и эффективно. Я рад за него», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».
«Наконец-то я получил мяч своим ударным касанием, надеюсь, это будет повторяющееся выступление с моей стороны. Команда хорошо сыграла от начала до конца. Во второй четверти мы были расфокусированы в нескольких моментах, но в целом в атаке и защите мы играли хорошо и должны гордиться собой. Трехочковые просто создавали ощущение игры, броски были открытыми, и, как снайпер, ты не попадаешь те броски, которые не делаешь. Я использовал любую возможность, и сегодня вечером броски получались», — добавил атакующий защитник «Зенита» Кей Си Риверс.
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