«Барселона» проиграла и ещё дальше отпустила ЦСКА, «Реал» добыл разгромную победу

Состоялись матчи 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Анадолу Эфес» обыграл «Барселону» — 86:79 (18:24, 25:19, 25:11, 18:25). В составе победителей лучшими стали Шейн Ларкин (23 очка, 8 подборов, 8 передач), Василие Мицич (17 очков), Крунослав Симон (16 очков). У «Барселоны» выделились Никола Миротич (18 очков, 9 подборов), Ник Калатес (15 очков, 6 передач) и Кори Хиггинс (14 очков). «Барселона» (11-5) после этого поражения осталась на втором месте в турнирной таблице, но ещё дальше отпустила лидирующий ЦСКА (13-3), который в 16-м туре на выезде обыграл АСВЕЛ (87:78).

«Маккаби» обыграл «Панатинаикос» — 89:81 (21:12, 20:18, 18:22, 30:29). У «Маккаби» Скотти Уилбекин набрал 22 очка, в составе «Панатинаикоса» лучшим стал Неманья Недович с 39 очками и 6 передачами. «Реал» разгромил «Альбу» — 91:62 (19:18, 26:12, 27:14, 19:18). У победителей дабл-дабл оформил Уолтер Тавареш (16 очков, 11 подборов), Усман Гаруба набрал 15 очков. В составе «Альбы» Люк Сикма набрал 13 очков и 7 подборов, в активе Маодо Ло также 13 баллов в графе результативности.