31 очко Джеймса помогло ЦСКА обыграть АСВЕЛ в Евролиге
В Лионе завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА. Встреча прошла в конкурентной и напряжённой борьбе.
Первая четверть осталась за «армейцами» — 21:15. Во второй десятиминутке АСВЕЛ немного прибавил, сократив отставание до 5 очков — 41:46. Третью десятиминутку «армейцы» снова завершили с преимуществом в шесть очков — 66:60. В заключительном игровом отрезке АСВЕЛ сокращал отставание, но всё же подопечные Итудиса довели встречу до победы — 87:78.
Самым результативным в составе победителей стал защитник Майк Джеймс, набравший 31 балл. Впечатляющий дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов на счету Николы Милутинова. У АСВЕЛа 16 очков в активе Гершона Ябуселе.
Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
22 декабря 2020, вторник. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
78 : 87
ЦСКА
Москва, Россия
АСВЕЛ: Ябуселе - 16, Фримен - 13, Лайти - 12, Коул - 9, Бако - 8, Дьо - 6, Хэйс - 5, Фалль - 4, Кауди - 3, Стразель - 2, Лякомб, Нуа
ЦСКА: Джеймс - 31, Милутинов - 17, Шенгелия - 13, Хиллиард - 11, Клайберн - 7, Фойгтман - 5, Курбанов - 3, Антонов, Лопатин, Стрелниекс, Ухов, Хоменко
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