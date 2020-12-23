31 очко Джеймса помогло ЦСКА обыграть АСВЕЛ в Евролиге

В Лионе завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА. Встреча прошла в конкурентной и напряжённой борьбе.

Первая четверть осталась за «армейцами» — 21:15. Во второй десятиминутке АСВЕЛ немного прибавил, сократив отставание до 5 очков — 41:46. Третью десятиминутку «армейцы» снова завершили с преимуществом в шесть очков — 66:60. В заключительном игровом отрезке АСВЕЛ сокращал отставание, но всё же подопечные Итудиса довели встречу до победы — 87:78.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Майк Джеймс, набравший 31 балл. Впечатляющий дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов на счету Николы Милутинова. У АСВЕЛа 16 очков в активе Гершона Ябуселе.