Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

31 очко Джеймса помогло ЦСКА обыграть АСВЕЛ в Евролиге

31 очко Джеймса помогло ЦСКА обыграть АСВЕЛ в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Лионе завершился матч 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал ЦСКА. Встреча прошла в конкурентной и напряжённой борьбе.

Первая четверть осталась за «армейцами» — 21:15. Во второй десятиминутке АСВЕЛ немного прибавил, сократив отставание до 5 очков — 41:46. Третью десятиминутку «армейцы» снова завершили с преимуществом в шесть очков — 66:60. В заключительном игровом отрезке АСВЕЛ сокращал отставание, но всё же подопечные Итудиса довели встречу до победы — 87:78.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Майк Джеймс, набравший 31 балл. Впечатляющий дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов на счету Николы Милутинова. У АСВЕЛа 16 очков в активе Гершона Ябуселе.

Евролига. Регулярный чемпионат. 15-й тур
22 декабря 2020, вторник. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
78 : 87
ЦСКА
Москва, Россия
АСВЕЛ: Ябуселе - 16, Фримен - 13, Лайти - 12, Коул - 9, Бако - 8, Дьо - 6, Хэйс - 5, Фалль - 4, Кауди - 3, Стразель - 2, Лякомб, Нуа
ЦСКА: Джеймс - 31, Милутинов - 17, Шенгелия - 13, Хиллиард - 11, Клайберн - 7, Фойгтман - 5, Курбанов - 3, Антонов, Лопатин, Стрелниекс, Ухов, Хоменко
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020