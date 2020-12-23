«Лейкерс» проиграли «Клипперс» в первом матче сезона НБА

Чемпион НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в первом матче нового сезона. Встреча, прошедшая на арене «Стэйплс-центр», завершилась со счётом 116:109 в пользу «Клипперс».
Самыми результативными на площадке в составе победителей стали Пол Джордж (33 очка), Кавай Леонард (26 очков) и Серж Ибака (15 очков). У «Лейкерс» наиболее заметными на площадке были Леброн Джеймс (22 очка), Энтони Дэвис (18 очков и 7 подборов) и Монтрез Харрел (17 очков и 10 подборов). Также дабл-дабл на счету Денниса Шрёдера – 14 очков и 12 подборов.
Этот матч стал вторым в стартовавшем сезоне НБА. В первой игре регулярного турнира «Бруклин Нетс» обыграл «Голден Стэйт» – 125:99.
Напомним, «Лейкерс» являются действующими чемпионами НБА. В финальной серии прошлого сезона калифорнийцы обыграли «Майами Хит».
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