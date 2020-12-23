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«Лейкерс» проиграли «Клипперс» в первом матче сезона НБА

«Лейкерс» проиграли «Клипперс» в первом матче сезона НБА
Баскетбол / НБА 0
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Чемпион НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в первом матче нового сезона. Встреча, прошедшая на арене «Стэйплс-центр», завершилась со счётом 116:109 в пользу «Клипперс».

Самыми результативными на площадке в составе победителей стали Пол Джордж (33 очка), Кавай Леонард (26 очков) и Серж Ибака (15 очков). У «Лейкерс» наиболее заметными на площадке были Леброн Джеймс (22 очка), Энтони Дэвис (18 очков и 7 подборов) и Монтрез Харрел (17 очков и 10 подборов). Также дабл-дабл на счету Денниса Шрёдера – 14 очков и 12 подборов.

Этот матч стал вторым в стартовавшем сезоне НБА. В первой игре регулярного турнира «Бруклин Нетс» обыграл «Голден Стэйт» – 125:99.

Напомним, «Лейкерс» являются действующими чемпионами НБА. В финальной серии прошлого сезона калифорнийцы обыграли «Майами Хит».

НБА - регулярный чемпионат
23 декабря 2020, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
109 : 116
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 22, Дэвис - 18, Харрелл - 17, Кузма - 15, Шрёдер - 14, Колдуэлл-Поуп - 9, Хортон-Такер - 6, Моррис - 5, Карузо - 3, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Маккинни, Марк Газоль, Мэттьюз
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 33, Леонард - 26, Ибака - 15, Зубац - 11, Л. Уильямс - 11, Беверли - 10, Кеннард - 4, Батюм - 3, Паттерсон - 3, Oturu, Scrubb, Джексон, Кабенгеле, Коффи, Моррис, Мэнн
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