Стив Керр объяснил разгром «Голден Стэйт» в первом матче сезона

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче открытия сезона с «Бруклин Нетс» (99:125).
«Я разочарован итогом и старанием, но это не меняет моего отношения к этой команде. Она – отличная! Мне очень нравится, что из неё получится через пару месяцев, но на данный момент мы и близко не похожи на хорошую команду. Впереди много работы, но я очень позитивно настроен», – приводит слова Керра San Francisco Chronicle.
В составе «Бруклина» лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (26 очков), Кевин Дюрант (22 очка) и Кайрис Леверт (20 очков и 9 подборов). У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (20 очков и 10 передач), Джеймс Уайзмен (19 очков) и Эндрю Уиггинс (13 очков).
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