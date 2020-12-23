«Это позор». Лидер ЦСКА отреагировал на то, что «Барселона» бросила игрока на выезде

Разыгрывающий московского ЦСКА Майк Джеймс прокомментировал решение «Барселоны» оставить Томаса Эртеля в Стамбуле, не позволив ему сесть в самолёт.



Каталонский клуб решил наказать Эртеля, поскольку чувствует себя обманутым. Томас полетел в Турцию на матч Евролиги с «Анадолу Эфесом» (79:86), поскольку якобы вёл переговоры с «Фенербахче». Участие француза в игре не планировалось. Позже, однако, выяснилось, что Эртель договаривается о контракте не с «Фенербахче», а с принципиальным соперником «Барселоны» «Реалом».



«Не понимаю, как они могли не позволить ему сесть в самолёт. Всегда считал «Барсу» одним из золотых стандартов Евролиги, но если всё было именно так, то это позор. Вы не имеете права указывать игроку, где ему выступать, если он вам не нужен. Это бессмысленно. А что, если он заразится коронавирусом, серьёзно заболеет и не сможет вернуться к семье в течение трёх недель? Нельзя бросать игрока в другой стране из-за того, что он оскорбил ваши чувства. Особенно во время пандемии», – написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».

«Барселона» бросила игрока на выезде и не пустила в самолёт за переговоры с «Реалом»