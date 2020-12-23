В «Барселоне» объяснили поражение, после которого ЦСКА укрепился на первом месте

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Анадолу Эфес» (79:86), которое привело к тому, что московский ЦСКА укрепился на первом месте в турнирной таблице.
«Поздравления Эргину Атаману и «Эфесу». Они были немного лучше нашей команды. Думаю, мы полностью потеряли контроль над матчем в третьей четверти. Речь в перерыве не помогла, как и два тайм-аута. Я рад реакции парней, которые старались показать хорошую игру. Но четвёртый матч за семь дней, вероятно, сказался на нас. Мы не были так свежи в этой ситуации. Хотя это не совсем оправдывает нас», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.
Своими мыслями после матча поделился и защитник «Барселоны» Адам Ханга.
«Третья четверть была решающей. Они забили 5 или 6 трёхочковых подряд, и именно тогда мы потеряли контроль над игрой. Это был тяжёлый матч. Мы хотели выдать сильный старт, и нам это удалось, но, как я уже сказал, отрезок в третьей четверти стал решающим. Мы не смогли остановить Ларкина и Мичича. Попытались вернуться в игру, но было уже слишком поздно», — отметил игрок каталонского клуба.
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