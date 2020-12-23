Леброн Джеймс подвернул голеностоп в матче с «Клипперс»

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сообщил, что во второй половине матча открытия сезона НБА с принципиальными соперниками «Лос-Анджелес Клипперс» он сильно подвернул голеностоп. Из-за этого в общей сложности форвард провёл на паркете 28 минут.



Джеймс, впрочем, считает, что он будет в порядке и сможет играть на Рождество после небольшого курса лечения.

Встреча, прошедшая на арене «Стэйплс-центр», завершилась со счётом 116:109 в пользу «Клипперс». Самыми результативными на площадке в составе победителей стали Пол Джордж (33 очка), Кавай Леонард (26 очков) и Серж Ибака (15 очков). У «Лейкерс» наиболее заметными на площадке были Леброн Джеймс (22 очка), Энтони Дэвис (18 очков и 7 подборов) и Монтрез Харрел (17 очков и 10 подборов). Также дабл-дабл на счету Денниса Шрёдера – 14 очков и 12 подборов.