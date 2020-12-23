Димитрис Итудис: ЦСКА заслужил общую победу. Это было ещё одно хорошее сражение

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал итоги матча 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом (87:78).

«Команда заслужила победу. Мы хорошо сражались, и я поздравляю игроков с проявленным духом, с верой в систему. Поздравляю команду. Даже при том, что мы были не в полном составе – без Дэниэла Хэкетта, Джоэла Боломбоя и Яниса Стрелниекса, – все, кто были здоровы, кто мог помочь, сделали это. Во время матча было много борьбы. И в этой борьбе мы были сильнее соперника. Горд тем, с каким настроем мы вышли на третью и четвертую четверти, мы выиграли обе и заслужили общую победу. Это было ещё одно хорошее сражение», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.