Леброн Джеймс отреагировал на поражение от «Клипперс» в стартовом матче сезона
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды в матче открытия сезона НБА с принципиальными соперниками «Лос-Анджелес Клипперс» (109:116).
«Я рад, что этот день закончился и мы можем сосредоточиться на сезоне. Сейчас слишком многое нужно переварить. Было странно играть в баскетбол этим вечером», — приводит слова Джеймса ESPN.
Напомним, самыми результативными на площадке в составе победителей стали Пол Джордж (33 очка), Кавай Леонард (26 очков) и Серж Ибака (15 очков). У «Лейкерс» наиболее заметными на площадке были Леброн Джеймс (22 очка), Энтони Дэвис (18 очков и 7 подборов) и Монтрез Харрел (17 очков и 10 подборов). Также дабл-дабл на счету Денниса Шрёдера – 14 очков и 12 подборов.
Леброн Джеймс подвернул голеностоп в матче с «Клипперс»
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